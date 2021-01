Sa femme ne veut plus dormir avec lui, car ses orteils tombent

Normalement, quand vous vous réveillez le matin, vous avez le même nombre d’orteils que lorsque vous vous êtes couché la veille.

• À lire aussi: Des ados remplacent du désinfectant par de la colle au centre commercial

Ceci n’est pas le cas pour tout le monde.

Il y a trois ans, Simon Charlesworth s’est retrouvé à l'hôpital avec la grippe, une pneumonie et un sepsis.

Il était dans un état tellement mauvais qu'il a dû être placé dans un coma artificiel pendant 10 jours.

Le Britannique a survécu, mais jusqu’à ce jour, il vit avec de graves séquelles de sa maladie, allant jusqu’à la tombée de ses orteils.

«Ma femme ne veut plus dormir dans le même lit que moi parce qu’elle ne veut pas se réveiller à côté d’un orteil détaché.»

Cette anomalie médicale serait liée à des troubles de circulation sanguine.

«Certains sont tombés alors que j'appliquais de la lotion antiseptique, d’autres alors que je dormais, mais le pire, c’est que certains sont tombés dans la douche. Pouvez-vous imaginer enfiler une chaussette le matin et se dire: "Il me semble que j’avais un orteil de plus hier".»

Quand Charlesworth s’est réveillé du coma, ses orteils étaient devenus noirs. Quatre mois plus tard, le premier est tombé.

Il admet que ça n’a pas fait mal, mais que le choc a été terrible.

Son dernier orteil est tombé à la fin de 2019.

Depuis, son plus gros problème a été l’isolement, surtout amplifié par la pandémie de COVID-19.

«On parle des effets psychologiques causés par un an d’isolement, mais imaginez les effets sur quelqu’un d’isolé depuis trois ans. Quelqu’un qui, auparavant, n’aurait pas sourcillé à l’idée de marcher 25 kilomètres qui est aujourd’hui essoufflé après une marche de 100 mètres.»

Malgré sa résilience, l’homme affirme qu’il trouve ça très difficile. De plus, plusieurs de ses traitements ont dû être annulés en raison de la pandémie.

Aussi sur le Sac:

s

s