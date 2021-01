François Legault fait de la planche à neige dans sa cour et on espère que la photo deviendra virale comme celle de Bernie Sanders

Le premier ministre du Québec, François Legault, a trouvé une manière originale d’inciter ses concitoyens à faire de l’activité physique: il a pris la pose sur une planche à neige!

Dans une publication Facebook qui a suscité beaucoup de réactions dès les premières minutes suivant sa publication, on peut voir Legault plus ou moins à l’aise sur un snowboard en train de dévaler un monticule de neige dans une cour arrière.

On ne peut pas vous jurer que c’est dans SA cour parce qu’on n’y a jamais mis les pieds, mais on peut vous jurer que le potentiel viral de l’image est presque du niveau de la fameuse photo de Bernie Sanders avec ses mitaines.



On se demande même si ce n’est pas un peu l’effet voulu...

Quoi qu’il en soit, tout ça part d’une bonne intention, soit celle d’encourager les Québécois à se maintenir en forme malgré les limites imposées par la pandémie.



«La dernière année a été difficile pour la santé mentale de beaucoup de monde. Que la pandémie soit source d’inquiétude et d’anxiété, c’est normal. On doit prendre soin de soi et on doit se trouver des activités qui nous aident à garder le moral. Un de mes plaisirs: faire de la planche à neige!» écrit le PM dans son message.

Il met ensuite au défi 3 personnalités québécoises d’en faire autant. La vice-première ministre Geneviève Guilbaut, Véronique Cloutier et Mitsou vont-elles, elles aussi, faire du snow dans leur cour?



C’est ce que nous saurons lors du prochain épisode!



Quoi qu'il en soit, François Legault n'est pas le seul à faire de l'exercice pour se sentir mieux.

