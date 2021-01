Le ministre Lionel Carmant danse dans son salon avec sa conjointe et c’est très cute

Alors qu’il n’y a pas grand-chose à faire ces jours-ci en raison du confinement et du fait qu’il y a un couvre-feu afin de contrer la propagation de la COVID-19, il peut être difficile de garder le moral.

Vendredi matin, le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, a publié une vidéo dans laquelle on le voit danser avec sa conjointe dans son salon pour pimenter sa vie.

C’est très cute.

«On garde le moral à notre façon, et on doit continuer! On a tous un petit quelque chose qui rend notre quotidien plus lumineux. Moi, j’aime mettre de la musique et danser avec ma conjointe. Et vous, qu’est-ce qui place un sourire sur votre visage?» a-t-il écrit.

NOUS, C’EST DE TE VOIR DANSER LIONEL, LET’S GO!

🕺On garde le moral à notre façon, et on doit continuer! On a tous un petit quelque chose qui rend notre quotidien plus lumineux. Moi, j’aime mettre de la musique et danser avec ma conjointe. Et vous, qu’est-ce qui place un sourire sur votre visage? pic.twitter.com/SPsUHpSSFj — Lionel Carmant (@CarmantLionel) January 22, 2021

