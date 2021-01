Keira Knightley ne tournera plus de scènes nues, sauf...

Dans les 125 ans depuis La Sortie de l'usine Lumière à Lyon des frères Lumière, le public s’est habitué à beaucoup de choses.

Le son, la couleur, et la nudité.

Alors qu’autrefois, il était assez rare de pouvoir observer un.e comédien.ne dans son costume d’Adam (ou d’Ève) au grand écran, aujourd’hui, c’est devenu plus que normal.

Dès qu’on regarde un film de cinéma d’auteur, on peut s’attendre à voir des fesses, des seins, et parfois, si on est chanceux, un pénis.

Mais plusieurs se questionnent à savoir s’il est nécessaire d’être exposé à autant de nudité dans notre divertissement.

Est-ce que voir un corps dénudé sert toujours à l’histoire? Un comédien peut-il continuer à avoir une bonne carrière s’il refuse de se déshabiller devant la caméra?

Une chose est claire, c’est que pour la comédienne Keira Knightley, c’est fini (ou presque)!

Nue, mais pour de bonnes raisons

Les contrats de la comédienne qui est déjà apparue nue dans neuf films différents contiennent désormais une clause de «non-nudité».

Au micro du balado Chanel Connects, lancé par la maison de couture, l'actrice de 35 ans a avoué que sa décision avait été prise à la fois pour des raisons personnelles ainsi que pour des raisons féministes.

«C’est en partie par vanité et aussi en raison du male gaze [regard masculin]. Cela me gêne beaucoup maintenant d’essayer de le représenter.»

Le Male Gaze est une théorie popularisée dans les années 1970 par Laura Mulvey qui avance que la culture populaire dominante imposerait au public un point de vue d’homme hétérosexuel. Un bon exemple de ce concept est la sexualisation des femmes au cinéma.

C’est en partie pour cette raison que Knightley, qui n’a jamais caché ses positions féministes, ne souhaite plus tourner des «scènes de sexe horribles, où tout le monde est huilé et pousse des grognements».

L’actrice a ajouté qu’elle comprend pourquoi une scène de sexe peut servir au fil narratif d’un film. Mais elle ajoute que sa propre vanité de «femme avec un corps qui a accouché de deux enfants» fait en sorte qu’elle préfère maintenant ne pas «se tenir nue devant un groupe d’hommes», s’il n’y a pas de bonnes raisons de le faire.

Knightley n’exclut pas de remontrer son corps dans un film, «s'il s'agit de raconter le parcours de la maternité ou de l'acceptation de son corps», par exemple, en ajoutant que le film devrait être réalisé par une femme.

En 2020, on a pu voir Keira Knightley dans Misbehaviour, une comédie qui suit un groupe de femmes qui souhaitent troubler la diffusion d’un concours de beauté télévisé.

