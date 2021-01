Budweiser ne diffusera pas de publicité pendant le prochain Super Bowl

Le Super Bowl LV qui se tiendra le 7 février prochain sera différent de tous ceux que vous avez connu jusqu’à présent.

Non, on ne fait pas référence à la soixante-dix-huitième participation de Tom Brady à la finale de la Ligue nationale de football américain.

Non, on ne veut pas vous parler non plus du fait qu’en raison de la pandémie de COVID-19, seulement 22 000 personnes pourront y assister (quoique, c’est déjà beaucoup si vous voulez notre avis).

On veut vous parler du fait que Budweiser n’y présentera pas de publicité pour la première fois depuis 1983.



Pourquoi?

Tout simplement parce qu’Anheuser-Busch, la brasserie géante qui possède la marque Budweiser a décidé de tout donner l’argent qu’elle aurait normalement dépensé en publicité pour plutôt promouvoir les efforts de vaccination contre la COVID-19.

Ce faisant, elle se joint à Coke, Pepsi, et Audi (notamment), qui ont aussi choisi de faire l’impasse sur la grande finale de la NFL pour inciter les Américains à se faire vacciner.



Puisque les messages publicitaires coûtent en moyenne 5,5 millions de dollars (états-uniens, bien sûr) par tranche de 30 secondes, il est prévu qu’Anheuser-Busch contribue pour plusieurs millions de dollars à la noble cause de la lutte contre le coronavirus.



Cela pourrait notamment se traduire par du don de temps d’antenne à des organismes qui proposent des initiatives d’éducation contre la COVID.



Au fil du temps, Budweiser avait proposé des publicités qui ont marqué leurs époques, comme celle du WAZZZZZUP au début des années 2000.

La dernière fois qu’un Super Bowl avait été joué sans mettre en vedette de pub de Budweiser date de 1983.

Cette année-là, Anheuser-Busch avait mis tous ses oeufs dans le même panier et avait plutôt dépensé tout son budget publicitaire sur une nouvelle marque: la Bud Light.



Le géant brassicole ne fera pas la promotion de sa marque phare au Super Bowl de cette année, mais il possède quand même quatre minutes de temps d’antenne pour mousser la vente d’autres de ses produits.

Ainsi, les téléspectateurs qui syntonisent une chaîne américaine pourront tout de même voir des annonces de Bud Light, Bud Light Seltzer Lemonade, Michelob Ultra et Michelob Ultra Organic Seltzer.

Budweiser devrait survivre à ça.

