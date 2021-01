Voici les vedettes qui ont déjà porté le chandail controversé «L’AMOUR CRISSE»

Qui aurait cru qu’un banal gilet porté par le premier ministre François Legault créerait la polémique en ce lundi de janvier un frisquet?

Une organisation chrétienne a, en effet, reproché au premier ministre d’offenser les Québécois de foi chrétienne.

Mais voilà, même si le mot CRISSE peut déranger les plus frileux, tout part d’une bonne intention et François Legault est loin d’être le seul à avoir arboré le chandail controversé.



Rappelons, avant de vous en faire la démonstration, que l’expression «L’AMOUR CRISSE» a d’abord été lancée par Louise Latraverse, le 31 décembre dernier, à l’émission En direct de l’Univers.

Puis, l’entreprise Petite Gazelle Atelier en a fait des gaminets et des chandails qu’elle vend en ligne.



Pour chaque vente, un montant de 10$ ou 20$ (selon s’il s’agit d’un t-shirt ou d’un kangourou) est remis à la Maison Simonne-Monet-Chartrand qui accompagne les femmes victimes de violence conjugale.



Ainsi, étant donné les circonstances que l’on connaît (pandémie, yo!), plusieurs personnalités publiques ont décidé de soutenir ces causes (la lutte à la violence conjugale et la propagation de l’amour, crisse!) en apparaissant sur Instagram vêtues du fameux gilet.

Voici les vedettes qui ont publié des images d’elles-mêmes avec le mot-clic #Lamourcrisse:

Louise Latraverse





Anick Lemay



Luce Dufault

Guy A. Lepage

Guylaine Tremblay

Monique Giroux



Émilie Perreault

Chantal Rouleau

Debbie Lynch-White



Tire le coyote



Ingrid Falaise



Guylaine Guay



