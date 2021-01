10 choses à savoir sur la chanson de l’heure, Rasputin de Boney M.

Si vous avez déjà fréquenté des soirées de Disco-Bowling, vous êtes sans doute familier avec la chanson Rasputin de Boney M.

• À lire aussi: Une Tiktokeuse découvre que son vrai père est un ami de la famille milliardaire

Étant donné qu’on est enfermés dans nos maisons depuis bientôt un an, vous vous demandez peut-être c’est quoi le rapport de vous parler de ce succès de danse.

Imaginez-vous donc que depuis quelques semaines, les jeunes ont découvert cette chanson grâce à TikTok.

Sur le réseau social chinois, des milliers de vidéos existent de gens qui dansent et montrent leurs bras musclés au son du morceau entraînant.

Voici donc 10 choses à savoir sur cet excellent succès sorti des boules à mites:

1. La chanson parue en 1978 a été écrite et interprétée par le groupe euroantillais Boney M.

Frank Farian, un compositeur et producteur allemand, a créé le groupe en plus d’écrire et de composer la majorité des pièces. Les autres membres du groupe étaient originaires de la Jamaïque, de Montserrat et d’Aruba.

2. La chanson raconte une version romancée de l’histoire de Grigori Raspoutine, un mystique guérisseur russe opérant au début du 20e siècle.

Il a été le confident et possiblement l’amant d’Alexandra, épouse de l’empereur Nicolas II. Cette position lui a permis d'exercer beaucoup d’influence politique sur la famille Romanov.

Par contre, plusieurs l’ont qualifié de charlatan, critiquant aussi son appétit sexuel démesuré.

3. La mélodie principale de la pièce a été créée à partir d’une balalaïka, un instrument russe à trois cordes.

AFP

4. Plusieurs ont noté des similarités entre Rasputin et la pièce traditionnelle turque Katibim. Le groupe nie toute ressemblance.

5. L’année de sa sortie, la chanson s’est hissée au sommet des palmarès en Australie, Autriche, Belgique et en Allemagne. Au Canada, elle s’est rendue au 7e rang. En revanche, elle a complètement raté le Hot 100 de Billboard aux États-Unis.

6. Le succès de la chanson a fait renaître la popularité du gopak, une danse traditionnelle ukrainienne qui avait connu de la popularité dans la plupart des pays slaves.

7. Bien que la chanson ait été écrite en anglais, elle contient quelques mots en allemand et en russe, un clin d'œil à l’auteur de la pièce ainsi qu’à son sujet.

8. On peut danser sur la chanson dans le jeu vidéo Just Dance 2 paru en 2010.

9. En 2007, le groupe de folk métal finlandais TURISAS a fait une version de la pièce qui a connu un semblant de succès.

10. Le chanteur de groupe Bobby Farrell est décédé le 30 décembre 2010 à Saint-Pétersbourg en Russie. Grigori Raspoutine est décédé le 30 décembre 1916 à Saint-Pétersbourg en Russie.

Mandatory credit: WENN.com

Ça ne s’invente pas.

Aussi sur le Sac:

s

s