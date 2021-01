Elizabeth Hurley se fait prendre en photo les seins à l’air par son fils de 18 ans et ça choque l’animateur Piers Morgan

L’actrice Elizabeth Hurley qui, à 55 ans, n’hésite pas à se dévoiler sur les réseaux sociaux a été prise à partie par l’animateur controversé Piers Morgan.

• À lire aussi: Une psychologue est jugée «trop sexy» pour sa profession

Tout a commencé ce lundi quand la vedette des films Austin Powers a publié sur Instagram deux clichés extrêmement révélateurs où elle apparaît, poitrine dénudée, vêtue seulement d’un bas de bikini blanc et d’un manteau poilu.



La star est bien sûr resplendissante dans cet étrange accoutrement, mais malgré tout, Piers Morgan, l’animateur de l’équivalent britannique de Salut Bonjour!, Good Morning Britain, a trouvé quelque chose de désagréable à dire à son sujet.

• À lire aussi: «C’est comme une étrangère»: Beatrice Bouchard vide son sac à propos de sa sœur



L’hôte télévisuel, qui est lui aussi âgé de 55 ans, a déclaré: «Oui, elle a l'air fabuleuse, mais qu’est-ce que tu fais Liz? Un peu de neige et tu te déshabilles? Et qui a pris les photos? Ton fils de 19 ans? C’est pas un peu dégueu? C’est quoi ça!»

Ce qu’il faut savoir, c’est que Liz Hurley a déjà affirmé, en 2018, que c’est son fils Damian qui est le plus souvent derrière la lentille de la caméra quand elle prend ses photos sexy.



Damian Hurley est né le 4 avril 2002, donc il est plutôt âgé de 18 ans. Du moins, jusqu’au 4 avril 2021...

• À lire aussi: Une unijambiste sexy devient culturiste et séduit les foules

Et il est vrai que prendre des photos de sa maman de 55 ans à moitié nue quand on en a 18 est plutôt inhabituel chez le commun des mortels, mais hey! ce sont des gens riches et célèbres. Ils font ce qu’ils veulent!



Piers Morgan, lui, a continué sa petite montée de lait en disant d’Elizabeth Hurley qu’elle cherchait l’attention et qu’elle était creepy.



C’est alors que la co-animatrice de Morgan, Susanna Reid, a pris la défense de la comédienne en rétorquant à son comparse qu’il cherchait lui aussi l’attention.

• À lire aussi: Jennifer Lopez se met flambant nue pour sa nouvelle pochette très sexy

Cela n’a néanmoins pas refroidi les ardeurs du vétéran de la télé britannique qui est reconnu pour la grandeur de son clapet.

Vous pouvez revoir leur échange ici:

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s