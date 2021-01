Sylvester Stallone met en vente sa maison de 130 M$

Si votre rêve le plus cher est d’habiter dans une maison où l’acteur américain Sylvester Stallone a déjà habité, nous avons le triste devoir de vous annoncer que vous ne pouvez probablement pas vous le permettre.

Comme plusieurs stars hollywoodiennes, le Italian Stalion et son épouse, la mannequin Jennifer Flavin, ont décidé de quitter Los Angeles en faveur de Palm Beach en Floride.

Le couple a donc mis son manoir de Beverly Hills Park en vente pour la somme astronomique de 130 millions de dollars américains.

L’acteur avait acheté le terrain de 3,5 acres dans les années 90 sur lequel il a fait construire la maison de 21 000 pieds carrés. À elles seules, les taxes municipales lui coûtent 125 000 dollars par année.

La résidence principale compte huit chambres à coucher, 12 salles d’eau ainsi qu’un énorme bureau avec un plafond voûté. La maison est remplie d’objets de collection de Rocky, dont deux statues.

Sur le terrain, on retrouve aussi une maison d’invités de deux chambres, une piscine et un terrain de golf.

Si jamais vous avez le 130 000 000 de dollars et que vous souhaitez vous procurer cette extravagante demeure, vous deviendrez voisins avec Denzel Washington, Justin Bieber et Hailey Baldwin, Eddie Murphy, Rod Stewart, Magic Johnson et Mark Wahlberg.

