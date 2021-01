Kourtney Kardashian et Travis Barker de blink-182 seraient en couple

Okay celle-là, on ne s’y attendait pas.

Le batteur de blink-182, Travis Barker, et la sœur aînée des Kardashian, Kourtney, formeraient un couple selon le magazine People.

Kardashian, qui a 41 ans, et Barker, qui a 45 ans, ont chacun trois enfants d’anciennes unions.

Même si les stars n’ont pas confirmé leur idylle, ils ont tous les deux publié des photos le même jour depuis le même endroit, près de la piscine d’une des villas de Kris Jenner (la mère de Kourtney).

Selon la source anonyme de People, le couple était déjà ami. «Barker apprécie Kardashian depuis longtemps, et elle est juste devenue plus ouverte à l’idée récemment. C’est un bon gars et un bon père. Sa famille et ses amis l'adorent, et leurs enfants s’entendent tous bien.»

Eh ben coudonc.

