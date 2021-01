La transformation de Kristen Stewart en Lady Diana est vraiment impressionnante

En juin dernier, quand on a appris que c'est Kristen Stewartqui allait se glisser dans la peau de Lady Diana pour le film biographie sur la princesse adorée «Spencer», les avis étaient mitigés.

Plusieurs ont remis en question la ressemblance entre la comédienne ou encore la qualité de son accent britannique. Or, la toute première image de l’actrice vêtue et maquillée comme Lady Diana a confondu les plus septiques: la ressemblance entre l’actrice et le personnage qu’elle incarne est indéniable.



Le film Spencer a été écrit par Steven Knight et suivra Lady Di lors d’un moment décisif de sa vie. En effet, le film se déroule sur trois jours, lors d’un dernier week-end de Noël avec toute la famille royale. C’est à ce tournant que Diana Spencer décide qu’elle ne veut plus faire partie de la royauté britannique et souhaite plutôt redevenir la jeune femme heureuse qu’elle était.

En gros, c'est la fin de son mariage avec le prince Charles.

Le long-métrage est réalisé par Pablo Larrain, qui a aussi dirigé Natalie Portman en 2016 dans son rôle de Jackie Kennedy. Ce rôle lui a valu l’oscar de la Meilleure actrice. Aucune date de sortie en salle n’est encore prévue pour Spencer.

