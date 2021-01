Pamela Anderson épouse son garde du corps

Pamela Anderson n’est plus un cœur à prendre.

Pour une sixième fois, la star de Baywatch a dit «oui», cette fois-ci à son garde du corps, Dan Hayhurst.

Le sex-symbole et l’homme fort se sont mariés la veille de Noël lors d’une cérémonie privée au domicile de Pamela situé sur l'île de Vancouver.

Selon l’actrice canadienne, son responsable de la sécurité et elle sont devenus amoureux durant le confinement. Il faut croire que d’être ensemble 24 heures par jour les a rapprochés.

C'est comme la même histoire que dans le film The Bodyguard, duquel est issue la chanson célèbre I Will Always Love You.

Dans le passé, Mme Anderson s’est mariée avec Tommy Lee, Kid Rock, Rick Salomon et Rick Salomon (ceci n’est pas une faute, ils se sont mariés deux fois).

En janvier 2020, elle s’est aussi mariée avec Jon Peters. Par contre, le couple s’est séparé 12 jours plus tard avant même d’avoir signé les papiers.

Nous souhaitons une longue vie heureuse aux tourtereaux!

