Le plus grand chien au monde, Freddy, est mort à l’âge de 8 ans

C’est une semaine triste.

Freddy, celui qui a été sacré le plus grand chien mâle vivant du monde en 2016 est décédé, jeudi, à l’âge de 8 ans, selon ce que rapporte le Guinness World Records.

On ne connaît pas la cause exacte.

Le grand danois mesurait 103,5 cm (3 pieds et 4 pouces) si l’on partait de ses pattes jusqu’à son garrot (la région où débute l’arrière de sa tête). Debout, il mesurait environ 226 cm (7 pieds et 5 pouces).

Sa maîtresse, Claire, qui vit dans le comté d’Essex au Royaume-Uni, affirme qu’il était plus que le «plus grand chien au monde».

«C’est lui qui avait le plus grand cœur et le plus d’amour, a-t-elle témoigné. Il était ma vie, ma raison, ma joie, celui qui m’énervait, mon bonheur et finalement, mon ultime tristesse.»

Avorton de sa portée, rien ne laissait présager que Freddy allait détenir le fameux record.

Et pourtant!

Repose en paix Freddy!

