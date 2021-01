[VIDÉO] Un éboueur détruit un bonhomme de neige sous les yeux d’un enfant de 3 ans

Comment peut-on commettre un tel geste et bien dormir la nuit?

Un éboueur a détruit un bonhomme de neige à grands coups de pied, mardi, sous les yeux de Joseph, 3 ans, dans le Herefordshire, en Angleterre.

Selon les informations du Sun, le petit Joseph et d’autres enfants du voisinage avaient fabriqué le bonhomme de neige en question, en suivant les mesures sanitaires, le week-end précédent.

À la suite des événements troublants, le bambin est évidemment allé voir sa mère pour lui raconter en pleurant que l’homme avait détruit la sculpture hivernale. Il a aussi mimé des coups de pied.

Sophie Taylor, 25 ans, n’a pas trop compris sur le moment, mais les images enregistrées par une caméra de surveillance étaient révélatrices. Un crime venait d’être commis sous les yeux de son enfant.

«Joseph adore regarder les éboueurs et leur envoyer la main, a-t-elle affirmé. Quel genre de personne fait ça à un bonhomme de neige? Ce sont des enfants qui l’ont fait, c’était évident, mais il a juste donné un coup de pied à la tête. De faire ça devant Joseph rend ça tellement sans-cœur.»

En effet, l’éboueur a commencé par la tête et s’est ensuite attaqué au corps, mieux connu sous le nom de «deuxième boule» ou «boule du milieu».

On doit le dire, cet homme pratique sans doute un art martial quelconque. Quels coups de pied!

Finalement, le conjoint de Sophie et père de Joseph, Tom Fallon, a envoyé un courriel à l'entreprise pour se plaindre et expliquer la situation. La municipalité a indiqué qu’elle ne ferait plus affaire avec l’individu, qui travaillait à cet endroit par l'intermédiaire d’une agence de placement.

«J’espère juste qu’il pensera plus à ses actions. Joseph adore regarder les éboueurs, mais il est trop fâché, maintenant, pour le faire», a déclaré M. Fallon.

On vit dans un monde cruel...

