Voici les 2 candidats sauvés par le public à Star Académie

On connaît maintenant le résultat du vote du public et l’identité des deux candidats de Star Académie pour qui l’aventure se poursuivra.

• À lire aussi: Connaissez-vous Star Académie mieux que ces 5 anciens académiciens?

Dimanche le 24 janvier dernier, à la suite du second camp de sélection à Star Académie, 10 candidats ont appris qu’ils n'avaient pas été sélectionnés.

Laurie Déchène, Vincent Julien, Antoine Poireau, Frédéric Dionne, Ariane Béliveau, Jany Provost, Benjamin Gendron, Jennifer-Lee Dupuy, Allyson Pétrin et Jordan Labrecque furent donc soumis à un vote du public.

• À lire aussi: Star Académie: voici comment voter pour sauver votre candidat préféré

Ouvert du dimanche soir jusqu’à jeudi le 28 janvier, le site de TVA+ a reçu un nombre record de votes de la part des fans, soit 250 000 votes sur la période de 4 jours!

C’est finalement vendredi le 29 janvier, sur le compte Instagram de Star Académie, que l’animateur Patrice Michaud à dévoilé l’identité des deux candidats sauvés.

Il s’agit de Allyson Pétrin du côté des filles et Vincent Julien du côté des gars.

PHOTO COURTOISIE/Productions Déferlantes

PHOTO COURTOISIE/Productions Déferlantes

À noter que cela sera la seule fois durant toute la saison de Star Académie où les votes seront genrés.

• À lire aussi: Star Académie: on connait maintenant les 20 candidats choisis pour le premier «Variétés»

Les deux candidats ont eu l'excellente nouvelle en «live», recevant le résultat du vote en même temps que le reste du Québec.

Allyson et Vincent vont donc se joindre aux 20 autres candidats et un total de 22 chanteurs et chanteuses vont performer lors du premier variété diffusé le 14 février.

Suite à cet épisode, nous connaîtront l'identité des 15 Académiciens qui feront leur entrée officielle à L’Académie!

On a hâte.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s