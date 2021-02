Voici qui pourrait jouer Samantha dans les nouveaux «Sex and the city», selon nous

C’est la catastrophe. La terrible nouvelle est tombée en janvier: il va y avoir de nouveaux épisodes de Sex and the city (SATC) diffusés sur HBO Max, mais sans Kim Cattrall.

QUOI?

Bon, on se doutait un peu que si jamais il y avait une (autre) suite à la série et aux deux films de SATC, Kim Cattrall ne serait pas de la distribution. L'actrice de 64 ans a déjà révélé qu'elle ne s'entendait pas du tout avec les autres comédiennes de la série.

• À lire aussi: Kim Cattrall traite Sarah Jessica Parker d'hypocrite sur Instagram

Mais qu’est-ce que ça veut dire? Sex and the city sans Samantha? Le quatuor charcuté et transformé en vulgaire trio? Ou bien verrons-nous une nouvelle actrice dans le rôle de Samantha?

Nous ne savons pas si nous sommes prêts pour l'une ou l’autre de ces options.

Mais bon.

On s’est quand même permis d’imaginer qui pourrait remplacer Kim dans And Just Like That.

Ça ne serait pas la première fois qu’une actrice est remplacée dans un projet télé.

Voici nos 11 suggestions pour la nouvelle Samantha Jones dans Sex and the city, la suite:

1. Suzanne Clément

Chantal Poirier / Le Journal de Montréal / Agence QMI

Parce qu’elle sait ce que c’est de se faire remplacer à la télé et qu’on n’oubliera jamais la première Shandy d’Unité 9. Sensuelle (et sexuelle) même quand personne ne l’a demandé. Une vraie Samantha.

2. Sharon Stone

AFP

La fameuse scène de décroisage de jambes dans Basic Instinct, c’était du Samantha avant le temps.

3. N'importe quelle Drag Queen, disons Trinity The Tuck

AFP

La personnalité plus grande que nature de Samantha serait rendue à merveille par une reine de la drag comme Trinity.

#RuPaulAllStars

Mais sinon, on prendrait aussi Rita Baga.

4. Kristy Swanson

Adriana M. Barraza/WENN.com

Elle a remplacé Kim Cattrall dans Mannequin 2. Alors comme on dit, jamais un sans deux.

5. France Castel

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Flamboyante et ne reculant devant aucune blague trop salée, France et ses jambes seront toujours assez jeunes pour interpréter Samantha.

• À lire aussi: Voici de quoi ont l’air ces 45 hommes oubliés de Sex and the City aujourd’hui

6. Brigitte Poupart

Dominick Gravel/Agence QMI

Depuis sa prestation dans Les Saloppes... on sait qu’elle serait excellente.

7. Laverne Cox

AFP

Dans Orange is the new black, l’actrice nous a prouvé qu’elle a l’assurance et le sex appeal nécessaire. Et un peu de diversité enfin dans Sex and the city, c’est oui.

8. Marie-Thérèse Fortin

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

On imagine un mélange de Claire sur le vino avec ses chums de fille dans Mémoires Vives et Gisèle Couture, son personnage dans Les grandes chaleurs.

9. Caroline Néron

CAPTURE D'�CRAN TVA NOUVELLES/AGENCE QMI

Rien à ajouter.

#ColleToiÀMoi

10. Jennifer Coolidge

AFP

Son nom est déjà ressorti des milliers de fois sur internet depuis qu’on sait que Kim C. ne sera pas de la partie.

Elle a déjà le look, et qui ne se souvient pas de sa performance très Samantha dans American Pie, en tant que mère de Stifler?

11. Cardi B.

AFP

On n'a rien d'autre à ajouter que WAP.

Bref. De rien pour le travail de recherche HBO.

À voir aussi sur le Sac de chips:

s

s

s

s