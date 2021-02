Wayne et Garth de retour pour une pub du Super Bowl

Autrefois, il fallait attendre le jour du Super Bowl pour voir les publicités.

Maintenant, il n’y a plus rien de sacré.

Même plus d’une semaine avant le «Big Game», certaines des pubs qui seront diffusées le soir du match sont déjà en ligne.

Et comme on le sait, chaque année, les esprits créatifs à qui l’ont doit ces publicités aiment ressortir des vieux personnages des boules à mites.

Cette année, une des publicités met en vedette Wayne et Garth, deux vedettes de la télé communautaire de Aurora en Illinois. Eh oui, Mike Myers et Dana Carvey ont ressorti leurs vieux jeans et leurs plus belles perruques pour l’occasion.

Les deux personnages que le public a découverts dans un sketch de SNL il y a 32 ans sont maintenant dans la soixantaine.

La paire connue pour ses nombreux placements de produits fait cette fois-ci la promotion du service de livraison Uber Eats.

Le Super Bowl LV sera diffusé dimanche prochain et opposera les Chiefs de Kansas City aux Buccaneers de Tampa Bay.

Party Time.

