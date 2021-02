Amy Schumer expose sa cicatrice de césarienne et touche une corde sensible

Amy Schumer est reconnue pour sa franchise et sa transparence sur les réseaux sociaux, et sa plus récente publication ne fait pas exception.



L’humoriste est devenue mère, pour la première fois, en mai 2019, en accueillant le petit Gene. Elle avait d’ailleurs documenté cette première grossesse, qui avait été plutôt difficile, sur les réseaux sociaux, en plus de continuer à montrer les moments moins glamour des mois qui suivent un accouchement.

Voilà qu'avec sa plus récente publication, faite sur Instagram le dernier jour de janvier, celle qui est également actrice a encore une fois documenté sa réalité de maman.



Elle a partagé une photo prise dans sa salle de bains où on peut voir, dans le reflet du miroir, la cicatrice de son accouchement.







«Je trouve que ma cicatrice a l'air mignonne aujourd'hui!», a-t-elle simplement écrit, en guise de légende pour la photo.



Cette simple mention, accompagnée du cliché, a trouvé écho chez plusieurs mamans, célèbres ou pas, parmi ses 10 millions d'abonnés.

Elles ont été nombreuses à saluer sa confiance en elle, mais aussi à la remercier d'exprimer de la gratitude et de la douceur envers cette cicatrice, qui signifie après tout la naissance d'un enfant.



