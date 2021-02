Elon Musk pose toujours la même question en entrevue d'embauche pour savoir si vous mentez

Le président de Tesla et de SpaceX, Elon Musk, a affirmé récemment qu’il pose toujours la même question lors d’une entrevue d’embauche afin de voir si le candidat est honnête. Et attention, on vous l'a sûrement déjà posée...

Plusieurs personnes ont essayé de lui mentir par le passé en écrivant de fausses informations sur leur C.V.

• À lire aussi: Grimes et Elon Musk ont donné une coupe de cheveux étrange à leur bébé et ça a fait réagir les internautes

Musk sait désormais comment déjouer ce stratagème. Il a mentionné, lors d'une conférence, qu'il demande au candidat «de raconter les plus grands problèmes auxquels il a dû faire face et comment il a fait pour les résoudre».

AFP

Selon une étude, il est possible de voir si une personne dit la vérité lorsqu’elle doit donner des informations détaillées quant à son expérience professionnelle.

• À lire aussi: La Karma se charge de cet homme agressif dans une entrevue d’embauche

L’homme de 49 ans ajoute qu’il n’est pas intéressé par les diplômes universitaires de ses candidats ni par leur niveau scolaire, rapporte le quotidien «Daily Stars».

«Ils n’ont même pas besoin d’avoir un diplôme, ni même de l’école secondaire», avait-il par ailleurs lancé lors d’une entrevue en 2014.

AFP

Le milliardaire explique qu’il est plutôt à la recherche de personnes ayant «des qualités exceptionnelles, qui sortent de l’ordinaire» lorsqu’il cherche à embaucher quelqu’un.

Musk est récemment devenu la personne la plus riche sur la planète grâce à une fortune de 172,8 milliards de dollars, selon le magazine Forbes.

Sondage Avez-vous déjà menti lors d'une entrevue d'embauche (ne vous inquiétez pas, la réponse est confidentielle)? Jamais au grand jamais C'est déjà arrivé Et-ce qu'un employeur vous a déjà posé cette fameuse question: «Quels sont les plus grands problèmes auxquels vous avez fait face et comment avez vous fait pour les résoudre»? Oh que oui Non, pas encore. Partagez votre résultat sur Facebook

À voir aussi sur le Sac de chips:

s

s