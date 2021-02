La rumeur selon laquelle le prélèvement anal pour la COVID-19 ferait marcher les gens comme des manchots n’est pas fondée, selon les autorités chinoises

C’est pas parce que c’est sur Internet que c’est vrai!

La semaine dernière, nous vous rapportions que la Chine avait commencé à utiliser la méthode du prélèvement anal pour détecter la présence de la COVID-19 chez ses citoyens.

Cette technique s’avérerait plus précise et, par le fait même, diminuerait le nombre de mauvais diagnostics.



Les autorités chinoises n’avaient toutefois pas prévu ce qui allait suivre: une vidéo tournée dans la ville de Shijiazhuang (province de Hebei) et montrant des personnes marchant les fesses serrées, à la manière de manchots, après avoir supposément subi le prélèvement «par en-arrière», est devenue virale.

Des millions de Chinois ont ainsi vu la vidéo suivante sur les plateformes de réseaux sociaux populaires (Weibo, WeChat) dans l’Empire du Milieu.

Selon ce que rapporte le Global Times (un tabloïd sous le contrôle du Parti communiste chinois), le Shijiazhuang Internet Report Center affirme que la vidéo est fausse, puisque celui-ci le département municipal de la santé et le médecin en chef de l’hôpital local ont confirmé que les patients en santé ne sont pas testés pour la COVID-19 au moyen de la technique du prélèvement anal.

Seules les personnes déjà hospitalisées pour la COVID-19 et souffrant de la diarrhée seraient testées par cette méthode, selon les autorités locales de la santé.

Les spécimens collectés chez des patients en santé le seraient par les moyens plus «traditionnels» du prélèvement dans la gorge et dans le nez.



Le Global Times a aussi profité de l’occasion pour rappeler aux citoyens chinois que «les personnes qui propagent des rumeurs en ligne peuvent être tenues responsables de leurs actions légalement» et que «les gens devraient chercher une confirmation de la part des autorités locales pour les informations qui n’ont pas été vérifiées».

Si on était des citoyens chinois, on écouterait ces excellents conseils et on se tiendrait les fesses serrées...

