L’influenceuse Noémie Dufresne est allée dehors en bien petite tenue, mais elle n’attrapera pas de rhume

Connaissez-vous l’expression «avoir la fale à l’air»?



Le mot «fale», qui nous vient de la Normandie comme de nombreux colons français qui ont peuplé la Nouvelle-France, tire son origine du norrois, la langue des Vikings, nous indique le blogue Français de nos régions.

• À lire aussi: Elizabeth Hurley se fait prendre en photo les seins à l’air par son fils de 18 ans et ça choque l’animateur Piers Morgan



Il désigne en premier lieu le jabot de la poule ou d’un oiseau, c’est-à-dire sa gorge, sa poitrine ou son estomac.

Mais par extension, il désigne désormais aussi cette même zone du corps, chez un humain.



Ainsi, quand nos mères nous voyaient revenir de jouer dehors, en plein hiver, sans foulard ou sans cache-cou, et qu’elles s’exclamaient: «Qu’est-ce tu fais là avec la fale à l’air de même?!?», elles s’inquiétaient qu’un subtil courant d’air froid vienne instiller un rhume dans

nos petites gorges exposées aux intempéries.

• À lire aussi: 10 idées de cadeaux mi-sexy mi-étranges pour la Saint-Valentin

Et un rhume, ça vient avec son lot de désagréments, dont le point culminant est sans contredit le fait de devoir manquer une journée d’école.

Ce phénomène, associé à «la fale à l’air», était aussi valable quand on omettait (parfois volontairement) de porter des gants ou des mitaines par une journée un peu trop froide, ou quand on insistait pour continuer à porter nos souliers de course un peu trop tard dans le mois de novembre.

Mais peut-on réellement en vouloir à nos mères qui ne cherchaient qu’à nous protéger?



Elles avaient pourtant tort.

• À lire aussi: Ce chanteur québécois sexy a une coupe Longueuil époustouflante et des textes sublimes

En effet, il n’y a aucune corrélation entre le fait d’avoir froid et le fait d’«attrapper» le rhume.

Cet article sur le site du Scientifique en chef du Québec l’explique bien.



Le docteur Karl Weiss, un microbiologiste et spécialiste en maladies infectieuses à l’Hôpital général juif de Montréal, y fournit un éloquent exemple.



«On aura beau s’installer au pôle Nord, pieds nus et cheveux mouillés, s’il n’y a que des phoques et des ours polaires pour nous tenir compagnie, on n’attrapera pas le rhume!», explique-t-il.

• À lire aussi: Une psychologue est jugée «trop sexy» pour sa profession

En effet, comme le si populaire coronavirus que nous connaissons tous, le virus du rhume (tout comme celui de la grippe) se propage un moyen de gouttelettes (de salive ou de mucus) infectées.

Ainsi pour être infecté par le virus du rhume, il faut être à proximité d’une personne infectée.



Bref, sur la photo ci-dessous, il y a très peu de chances que Noémie Dufresne attrape le rhume.

Pour cela, il faudrait que la personne qui prenne la photo soit aussi infectée et qu’elle s’approche d’elle ou qu’elle éternue en sa direction.

• À lire aussi: «C’est comme une étrangère»: Beatrice Bouchard vide son sac à propos de sa sœur



Quoi que, ce n’est pas impossible...

Une chose est sûre, ce n’est pas parce que Noémie Dufresne a la fale à l’air (et même plus!) qu’elle va être malade.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s