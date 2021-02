Marilyn Manson accusé de viols et d'abus sexuels par plusieurs femmes, dont son ex Evan Rachel Wood

Evan Rachel Wood a fait une sortie pour dénoncer son ex-conjoint Marilyn Manson, l’accusant de grooming - l’action de se rapprocher d’une personne plus jeune avec l’intention d’un jour l’exploiter sexuellement - d’abus et de manipulation.

• À lire aussi: «On m’avait dit de ne pas parler à Gilbert Rozon»: Katherine Levac se prononce sur les dénonciations

L’actrice avait déjà témoigné publiquement d’une relation abusive qu’elle avait vécue avec un homme plus vieux qu’elle avait rencontré alors qu’elle était adolescente. Elle avait même livré son témoignage devant la chambre des représentants en 2018, dans le cadre du mouvement #MeToo. Wood n’avait toutefois jamais nommé son présumé agresseur.

Dans une publication sur Instagram lundi matin, la femme de 33 ans dévoile qu’elle parlait bien de Marilyn Manson, aujourd’hui âgé de 52 ans. La paire a formé un couple de 2007 jusqu’en 2010.

«Il a commencé à essayer de me séduire alors que j’étais adolescente et a abusé de moi durant des années», peut-on lire dans la publication.

«J’ai été brainwashée et manipulée au point de me soumettre. J’ai fini d’avoir peur de vengeance, de diffamation ou de chantage. Je suis ici pour exposer cet homme dangereux et dénoncer l’industrie qui lui a permis d’agir ainsi, avant qu’il ne détruise d’autres vies. Je suis solidaire avec les autres victimes et je ne serais plus silencieuse.»

Depuis la mise en ligne de son témoignage, l’actrice reçoit une énorme vague de soutiens.

Dans les minutes et heures qui ont suivi, au moins quatre autres femmes ont aussi accusé le chanteur d’inconduite sexuelle, partageant leurs témoignages sur les réseaux sociaux.

Brian Warner (de son vrai nom) avait toujours nié les rumeurs voulant qu’il était l’homme visé par les allégations d’Evan Rachel Wood.

Il n’a toujours pas commenté cette nouvelle vague d’accusations.

Aussi sur le Sac:

s

s