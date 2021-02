Rebel Wilson affirme être mieux traitée depuis qu’elle a perdu du poids

Si vous suivez Rebel Wilson sur Instagram, vous aurez sans doute remarqué qu’elle a subi une transformation considérable au cours de la dernière année.

À l’été 2020, l’actrice humoristique avait indiqué qu’elle se donnait comme but de se rendre au poids de 75 kg avant la fin de l’année.

La femme de 40 ans a documenté son parcours sur les réseaux sociaux, les bonnes journées comme les moins bonnes.

Lors de son passage, la semaine dernière, à l’émission matinale The Morning Crew, l’actrice est revenue sur sa perte de poids, mais surtout sur le fait que les gens la traitent différemment depuis sa transformation.

«J’aime croire que je suis belle peu importe mon poids. Et j’ai toujours eu beaucoup de confiance en moi-même, donc ce n’est pas comme si je n'avais pas confiance avant et que j’en ai maintenant. Mais ce que je trouve le plus intéressant, c’est comment les autres personnes me traitent.»

«Parfois, en étant une personne plus grosse, les gens ne vous regardent pas vraiment. Maintenant, que je suis en meilleure forme, les gens m’offrent de porter mes sacs d’épicerie à l’auto ou de me tenir la porte.»

En novembre, Wilson a partagé avec ses abonnés qu’elle avait atteint son objectif.

