Il sort du coma, ne sait rien de la COVID-19, mais l’a eue deux fois

Ça ne s'invente pas.

Un jeune homme de 19 ans de Tutbury, en Angleterre, s’est fait frapper par une voiture le 1er mars dernier. Il était depuis ce temps dans un coma en raison d’un traumatisme crânien sévère, selon ce que rapporte Yahoo!.

Joseph Flavill n’avait donc aucune idée de l’actualité des 11 derniers mois. Il ne savait pas ce qu’était la COVID-19, le confinement et tout ce que ça implique.

Le hic, c’est qu’il l’a contractée à deux reprises pendant son séjour dans le réseau de la santé. Cela s’est produit quand il était inconscient et après qu'il se fut réveillé. Heureusement, il s’en est toujours remis.

Parions qu’il a dû faire le saut quand quelqu’un lui a appris que le Capitole de Washington a été brièvement contrôlé par un homme torse nu portant un chapeau de Viking.

Sur une note plus sérieuse, le jeune homme de 19 ans fait de plus en plus de progrès en réadaptation. Une campagne de sociofinancement a d'ailleurs été mise en place pour soutenir la famille et sensibiliser la population sur les traumatismes crâniens sévères.

«Il a commencé à suivre des commandes, par exemple, toucher son oreille gauche et droite quand on lui demande. Il est capable de bouger ses jambes. Il peut répondre oui ou non en clignant des yeux. Le plus impressionnant, c’est qu’il nous a démontré l’étendue de son humour. Ses sourires de cette semaine nous ont fait pleurer», peut-on lire sur la page, selon des nouvelles datant du 31 janvier dernier.

Il me semble que l’on s’est tous dit, dans la dernière année: «Imagine quelqu’un qui sort du coma et qui n’a pas idée de ce qui s’est passé avec la COVID-19!»

Eh bien, c’est arrivé.

