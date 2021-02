12 bonnes raisons de se débarrasser de la reine

C’est souvent facile à oublier, mais le Canada a une reine.

D’habitude, ça ne dérange personne. Une fois de temps en temps, elle vient faire son tour, regarde des choses et sourit. C’est comme avoir une grand-mère qu’on hait pas, mais de qui on est pas si proche non plus.

Par contre, à l’occasion, un scandale mettant en vedette un gouverneur général fait les manchettes et nous remet la monarchie en pleine face.

Récemment, il y a eu l'affaire Payette, qui nous a rappelé que la monarchie coûte 67 millions de dollars par an au payeurs de taxes canadiens.

Nous allons donc souffler sur les braises du républicanisme et énumérer d'autres raisons pour lesquelles vous devriez vouloir vous débarrasser de la reine.

À cause d'elle, nous allons être obligés de voir la face du prince Charles sur nos billets de 20 dollars un jour.

Les couronnes ne sont plus à la mode depuis très longtemps. Si la reine veut connecter avec le peuple, elle devrait troquer ses crown jewels pour un Fitbit.

Elle a deux anniversaire chaque année. Un à sa véritable date de naissance, et l’autre quand il fait assez beau pour organiser une parade.

Elle nous rappelle trop le très ordinaire groupe de rock britannique Queen.

Elle avait huit dames d’honneur à ses noces. C’est genre, à moment donné, branche-toi Elizabeth!!!

Elle n’a pas besoin de permis de conduire ni de passeport. Pendant que nous on se fait chier à la SAAQ et à Services Canada, à prendre des photos peu flatteuses, madame la reine fait ce qu'elle veut.

Elle est reine depuis tellement longtemps, que ça a pris 3 actrices différentes pour la jouer dans la même série.

Elle est propriétaire de tous les dauphins, baleines et cygnes du Royaume-Uni. Laisses-en pour les autres, sa majesté.

Elle a inventé une race de chien, le dorgi. C’est le croisement entre un corgi et un teckel. ÇA SE PREND POUR DIEU!

Nous sommes encore considérés comme des sujets britanniques alors que tout le monde sait qu’on veut juste prendre pour le Canadien et se faire sacrer la paix.

Les députés de QS sont obligés de se cacher pour prêter serment.

Elle a un réveil matin humain. Quelqu’un joue de la cornemuse en dehors de sa fenêtre chaque matin. Ça va trop loin tout ça.

