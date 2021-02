[VIDÉO] Une chorégraphie d’excavatrices qui «dansent» sur du Metallica devient virale sur le web

Lancée sur Internet à la fin janvier, une publicité pour un entrepreneur de la Haute-Yamaska a connu un succès inespéré.

Vous l’avez peut-être vue passer sur Facebook: cette publicité pour l’entrepreneur en excavation Bertrand Ostiguy est du grand art!

Capture d'écran / Facebook Excavation Bertrand Ostiguy Inc.



On y voit un groupe de pelles mécaniques se mouvoir à l’unisson au son de la version symphonique du groupe Apocalyptica de la pièce Nothing Else Matters de Metallica.

Le contraste entre les robustes machines et la douceur harmonique de leurs déplacements est saisissant!



Le plus incroyable dans tout ça est que le génie derrière cette création est un jeune vidéaste de 14 ans nommé Julien Arès.

En entrevue avec CTV News Montreal, celui qui s’adonne également être le neveu du propriétaire de l’entreprise a révélé le processus de création derrière cette chorégraphie unique en son genre: «Mon oncle a eu cette idée il y a longtemps. On a fait un Zoom à Noël et l’idée est revenue de faire danser des excavatrices. On en a ri au début, mais on a continué à y penser toute la soirée.»

Capture d'écran / Facebook Excavation Bertrand Ostiguy Inc.



Avec une arrivée fracassante de la sorte dans le métier de réalisateur, parions qu’il aura certainement l’occasion de tourner d’autres publicités!

