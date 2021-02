Marilou aura sa propre émission de télé: «Un cadeau dans ma vie!»

Les fans de Marilou seront heureux d'apprendre que leur cuisinère préférée ainsi que «Trois fois par jour» font le saut à la télévision. La femme d'affaires sera sur les ondes de TVA et de Zeste à l’automne 2021.

Dans une nouvelle émission intitulée «Trois fois par jour et vous», qui reprend le titre de la célèbre marque lancée par l’artiste en 2014, Marilou cuisinera des plats simples et accessibles, pratiques pour la vie de tous les jours, réalisables par n’importe qui.

• À lire aussi: [QUIZ] Vous souvenez-vous de ces émissions d'été?

• À lire aussi: [QUIZ] À quel téléroman québécois associez-vous ce décor?

Marilou répondra aux questions que le public se pose aux fourneaux et démontrera qu’on peut se délecter chaque jour sans se compliquer la vie. Réconfort et déculpabilisation seront les mots d’ordre à la table de Marilou. Ceux qui la suivent sur Instagram savent déjà tout ça!

Produite par Toast et Québecor Contenu, la première saison s’étirera sur 10 semaines. Sur les ondes de TVA, «Trois fois par jour et vous» sera à l’antenne dans un format hebdomadaire de 30 minutes, mais les abonnés de Zeste en auront trois fois plus à se mettre sous la dent, puisque trois rendez-vous par semaine y seront présentés.

Editions Cardinal

Dans une vidéo dévoilée mardi, Marilou annonce qu’elle veut profiter de sa nouvelle tribune pour «explorer une multitude de nouvelles recettes toutes simples pour vous aider au quotidien» et «explorer plein de sujets qui ont un impact sur notre relation avec la nourriture». Un créneau qu’elle connaît bien, puisqu’elle travaille depuis bientôt sept ans à marier équilibre, simplicité et plaisir de bien manger dans son projet bouffe.

• À lire aussi: Marilou est triste que les gens se moquent de son sapin

• À lire aussi: Alexandre Champagne souligne les 30 ans de son ex Marilou avec un message vraiment touchant

«C’est un cadeau dans ma vie, ce projet-là», a lancé la jeune femme, visiblement heureuse de ce nouveau défi.

Je me trouve chanceuse de pouvoir vous annoncer aujourd’hui que Trois fois par jour passera du Web à la télévision dès... Publié par Trois fois par jour sur Mardi 9 février 2021

À voir aussi sur le Sac de chips:

s

s