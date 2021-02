L’avocat qui était resté coincé derrière un filtre de chat se dit étonné d’être devenu une vedette de l’Internet

Rod Ponton, l’avocat du Texas qui est devenu une star sur le web en l’espace de quelques heures mardi après-midi, a réagi avec humour à sa mésaventure sur Zoom.

• À lire aussi: Un avocat reste coincé derrière un filtre de chat pendant une audience sur Zoom

En entrevue avec la BBC, Ponton (qui, comme on le sait, N’EST PAS UN CHAT) a pu dévoiler son vrai visage, qui n’est malheureusement pas poilu.



«Je ne savais pas que Zoom pouvait me transformer en chat. Je ne savais pas que le chat de Zoom pouvait me transformer en célébrité de l’Internet, mais tout ça est arrivé en quelques heures», a-t-il raconté à la BBC.

Ponton a expliqué qu’il utilisait l’ordinateur de sa secrétaire quand le filtre est apparu, remplaçant son visage par celui d’un petit minou blanc.

• À lire aussi: Un chat pourrait faire caca sur le nom de votre ex pour quelques dollars

«Quand j’ai ouvert Zoom, tout semblait normal: mon image est apparue et j’étais dans la salle d’attente avec le juge. Mais quand celui-ci a appelé ma cause, j’ai disparu et un chat est apparu à ma place, à ma grande surprise», a expliqué le magistrat texan.



«Je pense que tous ceux qui ont déjà eu des problèmes avec Zoom ou avec un ordinateur peuvent reconnaître que ce genre de chose peut arriver», a-t-il ajouté, prenant la situation avec un grain de sel.



«Au Texas, nous avons un dicton qui dit que l’on ne peut pas remettre le dentifrice dans le tube. Tant qu’à être devenu une sensation sur le web, aussi bien en rire avec tous ceux qui trouvent ça drôle», a conclu Ponton.

• À lire aussi: Des chats disparaissent mystérieusement à Québec: des résidents craignent un «kidnappeur de chats»

On salue son sens de l'autodérision!

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s