Star Académie: voyez les premières images de l'intérieur du Manoir où logeront les Académiciens

À quelques jours de la grande première de la nouvelle édition de Star Académie, l'équipe a enfin dévoilé les toutes premières images de l'intérieur de la fameuse nouvelle Académie.

En novembre dernier, il avait été annoncé les nouveaux Académiciens allaient poser leurs valises dans le Manoir Maplewood, à Waterloo, un magnifique lieu vieux de 150 ans.



Depuis plusieurs mois, la production s'est affairée à transformer et réaménager ce qui sera la plus grande Académie de l'histoire de l'émission!



Voilà qu'à seulement quelques jours du premier variété, on peut finalement avoir un premier aperçu de l'intérieur du lieu qui accueillera les 15 artistes, dès ce dimanche 14 février, et où sera filmé la quotidienne, du lundi au jeudi.

C'est la directrice artistique Danielle Labrie qui a donné un nouveau souffle à la demeure, lui conférant un look plus moderne et minimaliste tout en conservant également l'âme qui régnait déjà entre les murs du manoir. Fait intéressant à noter, une oeuvre de nul autre que Marc Séguin, qui sera l'un des professeurs d'identité artistique, orne l'un des murs de l'Académie.



On ne doute pas que les futurs Académiciens s'y sentiront très inspirés!

Ne manquez pas la coup d'envoi de Star Académie avec le tout premier grand variété de la saison, le dimanche 14 février, à 19h, sur les ondes de TVA.

