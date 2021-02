Un chat se fait coudre des boutons sur le visage pour une bonne raison

Des vétérinaires débrouillards ont eu recours à des boutons de plastique qu’ils ont cousu sur un chat pour lui sauver la vie.

Juicebox, un chaton de sept mois, a été transporté au Angell Animal Medical Center de Boston après une séance de jeux avec son frère, un chien, qui a mal tourné, rapporte CNN.

Le chien s’est malheureusement attaqué au chaton et lui a brisé la mâchoire, en plus de lui faire plusieurs lacérations au visage. Pauvre Juicebox.

• À lire aussi: La fois où j’ai retrouvé mon chat porté disparu depuis 7 semaines

• À lire aussi: Une chatte errante amène ses six bébés chez la Montréalaise qui l’a aidée pour qu’ils la rencontrent

Les vétérinaires ont réussi à réparer les dégâts en utilisant quatre boutons colorés.

«Les boutons sont attachés à des fils de chaque côté de ses joues. Et les boutons maintiennent les points de suture en place. Mais ils maintiennent aussi la mâchoire en place, donc elle reste en place pendant qu’il guérit», explique Rob Halpin, porte-parole du Massachusetts Society for the Prevention of Cruelty to Animals, où Juicebox a été traité.

Photo Gracieuseté MSPCA-Angell/CNN

«C’est une procédure assez nouvelle et ça marche vraiment bien. Et puis vous vous retrouvez avec un chat qui a l’air adorable pendant qu’il guérit», ajoute M. Halpin.

Le chaton se fera probablement enlever ses boutons la semaine prochaine et, selon ce que raconte le porte-parole à CNN, Juicebox montre déjà son côté espiègle à sa famille d’accueil.

L’animal, qui guérit plutôt rapidement en raison de son jeune âge, est maintenant à la recherche d’une nouvelle famille qui n’a pas de chien.

• À lire aussi: Un couple de manchots gais a volé les oeufs d’un couple de manchots lesbiens dans un zoo

Les choses devraient bien aller pour le félin puisque, selon CNN, plus de 150 familles ont manifesté le désir de l’adopter.

Fiou. Longue vie à Juicebox!

À voir aussi sur le Sac de chips:

s

s