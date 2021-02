Eugenie Bouchard n’est plus célibataire et on en a la confirmation

Le coeur de la 141e meilleure joueuse de tennis au monde n’est plus à prendre!

Ce que le Sac de Chips vous révélait en grande non-exclusivité mondiale en octobre 2020 s’est avéré: la plus sportive des deux jumelles Bouchard est en couple avec le 2e meilleur quart-arrière des Steelers de Pittsburgh.

Oui, Eugenie Bouchard forme un couple avec Mason Rudolph.

C’est d’ailleurs ce dernier qui en a subtilement fait l’annonce par le truchement de son compte Instagram.



Le message accompagnant la publication, «My Valentine ❤», ne laisse que très peu de doute quant aux sentiments qui animent les deux jeunes athlètes.

Et l’absence de distanciation sociale entre leurs deux corps musclés permet de dissiper toute incertitude restante.



On souhaite à monsieur Rudolph de devenir le quart #1 chez les Steelers.

On souhaite à gente dame Bouchard de devenir la joueuse de tennis #1 au monde.



Et surtout, SURTOUT, on souhaite à Beatrice Bouchard de développer une relation plus saine avec sa soeur.

SPORT!

