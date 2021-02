Safia Nolin se rasera la tête pour une bonne cause

Pour souligner le 28e anniversaire de son arrivée sur terre, Safia Nolin a décidé de donner plutôt que de recevoir.

La chanteuse et militante a annoncé lundi sur son compte Facebook qu’elle allait bientôt se départir de ses cheveux pour une bonne cause.

«Aujourd’hui, c’est ma fête. Et aujourd’hui, j’annonce que dans le cadre de la campagne Les Audacieuses, je me raserai la tête le 28 mars pour Leucan. Si jamais vous n'avez pas d’idée pour un cadeau de fête, ça serait un bon moyen!»

Safia se joint aux Audacieuses, un groupe de 10 femmes influentes qui, en se rasant la tête, espèrent amasser 200 000 $ pour venir en aide aux enfants atteints d’un cancer.

Alicia Kazobinka, Pascale Bouchard, Michelle Cialdella, Nancy Raymond, Sophie Mottard, Marie Brousseau, Brigitte Dagnault, Sophie Mongeon et Brigitte Jalbert sont les autres femmes qui subiront un changement capillaire drastique pour l’excellente cause.

Quand elle fut approchée pour participer au défi, la chanteuse originaire de Québec n’a pas hésité avant d’accepter. C’est à la mémoire de son amie Rosalie, aujourd’hui malheureusement décédée de la leucémie, que Safia Nolin se rasera la tête.

«Rosalie venait à mes shows, écoutait ma musique. Sa mère nous avait mises en contact, on a beaucoup communiqué. C’est une des personnes qui m’a le plus marquée dans ma vie. Elle était vraiment spéciale, déterminée et inspirante.»

Si vous souhaitez encourager Safia tout en aidant les enfants malades, suivez le lien ici.

