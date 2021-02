The Rock pense encore sérieusement à devenir président

Sommes-nous près de voir des pancartes électorales marquées du slogan «Rock 'n' Sock 2024»? Possiblement.

Après Reagan et Trump, est-ce que les États-Unis sont prêts à élire une troisième personnalité publique comme chef d'État?

En tout cas, c’est ce qu’espère Dwayne Johnson, vedette du grand écran qu’on a autrefois appelé The Rock.

The People’s Champ avait déjà communiqué en 2016 que l’idée de devenir président avait traversé son esprit. Entre-temps, un autre membre du temple de la renommée de la WWE a été élu au poste de Leader of the free world.

En 2018, Dwayne a affirmé que le rêve d'un jour devenir président en était un qu’il caressait encore occasionnellement.

«J’ai tellement de respect pour le poste. C’est quelque chose que je considère sérieusement. Ce que j’ai besoin, c’est du temps pour m'instruire.»

Bon, en 2018, on peut comprendre que quelqu’un ait eu l’impression que n’importe qui pouvait devenir président. Mais aujourd’hui, même si les choses sont de retour à un semblant de normal, l’homme au tatouage de taureau considère toujours faire le saut en politique.

«Je tenterais ma chance dans le futur si je sentais que c’est ce que le peuple souhaite, a affirmé l’ancien lutteur au USA Today. Je le pense vraiment et je n’essaie pas d’être flippant avec ma réponse. Mon choix revient au peuple. Donc j’attends et j’écoute. Je reste à l'affût et je garde mon oreille au sol.»

On sait que The Rock est très charismatique et populaire. Considérant que le président actuel est Joe Biden, tout demeure possible.

D’ici là, vous pouvez voir Dwayne Johnson jouer une version fictive de lui-même dans le sitcom Young Rock qui débute ce soir sur les ondes de NBC.

