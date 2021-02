Un couple va rester enchaîné pendant 3 mois pour tester son amour

Deux jeunes Ukrainiens ont décidé de mettre leur relation amoureuse à l’épreuve en s’enchaînant l’un à l’autre pour une durée, espèrent-ils, de trois mois.



C’est à l’occasion de la Saint-Valentin que Viktoria et Alexander, deux Ukrainiens dans la vingtaine, ont décidé de sceller leur union (c’est le moins que l’on puisse dire) d’une manière exceptionnelle, selon ce que rapporte TSN (le média ukrainien, pas le poste de sports en anglais).

Pour les 90 prochains jours, ils seront inséparables en raison d’une imposante chaîne qui les lie.



Le 14 février dernier, ils se sont rendus à Kiev, au Registre national des Archives, où un représentant de l’organisme a supervisé la soudure des maillons de la chaîne qui les unit.

Pour les trois prochains mois, Viktoria et Alexander vont nécessairement tout faire ensemble: manger, dormir, travailler, aller à la toilette et se laver.



Ils ont d’ailleurs vécu leur premier défi sur le chemin de leur retour vers Kharkov, quand ils sont arrêtés dans un restaurant pour aller au petit coin.



Ils ont opté pour la toilette des dames, ce qui a soulevé l’indignation de la concierge des lieux.

Selon Vitaly Zorin du Registre national des Archives ukrainien, si les deux amoureux décident de mettre fin à leur petit projet romantique, ils auront besoin de trouver quelqu’un en mesure de couper la chaîne avec un outil spécial.

Ce dernier s’est, de plus, assuré que les deux tourtereaux étaient sains d’esprit avant de les faire souder ensemble.



L’expérience amoureuse du couple sera bien sûr documentée sur les réseaux sociaux, 2021 oblige.



Leurs abonnés ne sont pas tous aussi optimistes qu’eux. En fait, plusieurs s’amusent déjà à à parier sur le nombre de jours qu’ils endureront ainsi, avant de se séparer.

