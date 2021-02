Dany Turcotte sera à «Tout le monde en parle» dimanche prochain pour s’expliquer

Guy A. Lepage a pris les premières minutes de Tout le monde en parle, dimanche soir, pour réagir au départ du fou du roi Dany Turcotte après 17 ans à l'antenne.

• À lire aussi: Dany Turcotte quitte son poste de fou du roi à «Tout le monde en parle»

L’animateur a, d’entrée de jeu, démenti les rumeurs qui circulent selon lesquelles Radio-Canada aurait montré la porte au fou du roi. «C’est absolument faux. Radio-Canada a appris la nouvelle quelques heures à peine avant vous. Si Dany avait voulu être ici ce soir, il aurait été sur le plateau.»

AgenceQMI

«Dany, c’est mon ami et je sais qu’il a été très affecté par la vague de commentaires haineux et homophobes qu’il a reçus à la pelle», a ajouté Lepage.

Il a ensuite rappelé que Dany lui avait confié ne plus se sentir à sa place dans le nouveau format en direct et «plus sérieux» de l’émission depuis le début de la pandémie. «C’est difficile de faire des blagues quand on parle de santé mentale, de maladie, de mort, de racisme, etc.»

Dany sera à Tout le monde en parle comme invité dimanche

«Je l’ai invité, ce soir, pour venir s’expliquer, mais il a dit "non" parce qu’il est encore sous le coup de l’émotion. Il sera là, la semaine prochaine, comme invité.»

Agence QMI

• À lire aussi: Dany Turcotte réagit à la vague d’amour à son endroit

Dany a confirmé la nouvelle sur Twitter.

J’ai refusé pour cette semaine, je suis trop émotif, j’y serai la semaine prochaine! #tlmep https://t.co/IqQKViu5Zd — Dany Turcotte (@danyturcotte) February 22, 2021

Un hommage de toute l’équipe

Quelques heures avant l’émission, Guy A. Lepage avait également partagé sur Instagram une vidéo pour son ami de longue date. «On s'ennuie déjà de toi et on veut te dire salut!»

Filmé dans les studios de Tout le monde en parle, le message auquel a participé toute l'équipe du studio 42 a été enregistré quelques heures avant le premier direct sans la présence du fou du roi.

De son côté, Dany a passé une belle journée à faire du ski de fond.

Et maintenant... Star Académie?

Je switch à Star Académie!! 😂 https://t.co/FXZnVP8J4m — Dany Turcotte (@danyturcotte) February 22, 2021

Hehe.

À voir aussi sur le Sac de chips:

s

s