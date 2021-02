Voici ce qu’est The Masked Singer, la série qui arrive enfin au Québec

Depuis six ans, une émission de télévision est en train de conquérir le monde.

Maintenant, ça va être aux Québécois.es d’avoir la chance de voir leurs célébrités locales participer à une compétition de chant pas conventionnelle.

Pour ceux qui ne connaissent pas The Masked Signer, ça ressemble aux émissions de télé qu'ils écoutent dans des films qui se passent dans un futur dystopique.

Le concept est simple (genre de). On prend 12 célébrités de tous horizons, on les habille en mascottes géantes et on les fait chanter. Un panel de juges experts analyse ensuite la prestation et essaie de deviner qui se cache dans le costume.

À chaque semaine, on élimine un des participants et il est obligé de se démasquer.

À la fin, un seul participant masqué reste et il devient le gagnant.

L’émission a débuté en Corée en 2015 sous le nom The King of Mask Singer. Depuis, plus de 44 pays ont repris le concept, dont le Royaume-Uni, la France et les États-Unis.

Parmi les centaines de vedettes à avoir enfilé le costume, on retrouve des noms comme T-Pain, Seal, Sarah Palin, Tony Hawk et même Natasha St-Pier (en France, bien entendu).

Pour la version québécoise, nous ne savons évidemment pas qui seront les participants, mais voici notre top 5 des gens que nous aimerions voir se déguiser et chanter.

Denis Lévesque.

Sonia Benezra.

Kathleen.

Dany Turcotte.

Denis Coderre.

