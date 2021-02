Des complotistes croient que la neige est fausse

Les théories du complot existent depuis très longtemps.

On a tous déjà entendu ces grandes histoires qui ont marqué l’imaginaire. Area 51, Pearl Harbor, l'alunissage et le 11 septembre pour en nommer quelques-unes.

Par contre, au cours des dernières années, les théories sont devenues de plus en plus précises. On ne se penche plus uniquement sur les grands moments de l’histoire. Littéralement n'importe quoi et n’importe qui peut devenir la cible des complotistes.

Les gens sont devenus tellement méfiants qu'ils ne font même plus confiance à la neige.

Plusieurs croient que la tempête monstre qui a dévasté le Texas la semaine dernière n'est pas un acte de dieu, mais plutôt un acte de Joe Biden, et par la bande, Bill Gates.

Une théorie avance que le gouvernement aurait orchestré cette catastrophe «naturelle» pour punir les citoyens du Lone Star State qui n’ont pas voté bleu aux dernières élections.

Qu’est-ce qui pourrait causer des gens à croire une histoire pareille?

Des vidéos ont commencé à circuler montrant une boule de neige qu’on expose à une flamme.

Les scientifiques du dimanche avancent que le fait qu’aucune eau coule et que des traces noires apparaissent sur la neige est assez pour prouver que celle-ci est fausse.

Peut-être qu’ils auraient dû porter attention durant leurs cours de chimie au secondaire.

Premièrement, il n’y a pas d’eau à cause d’un phénomène appelé la sublimation. La neige (un solide) exposée à une source de chaleur puissante fait en sorte qu’elle passe directement au stade du gaz, sans devoir devenir de l’eau (un liquide).

Et pour les traces noires? C’est simplement des résidus du combustible qui alimentent la flamme.

Même quand on essaie de brûler notre bonne vieille neige québécoise, le résultat est le même.

