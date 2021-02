L'entrevue chantée avec le délogé de la semaine à Star Académie

Dimanche soir, le premier Académicien de la mouture 2021 a été délogé de l'Académie.

Il s'agit d'Olivier Faubert, et nous avons eu le plaisir de le rencontrer lundi matin, quelques heures à peine après sa sortie de la grande maison de Waterloo.

Joël Lemay / Agence QMI

On avait quelques questions pour lui et on a carrément obligé Olivier à nous chanter ses réponses. Le plus âgé des Académiciens n'a pas déçu! Voyez notre entrevue avec le chanteur de 28 ans ci-haut.

Merci Olivier et bonne chance pour la suite.

