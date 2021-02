La pizza serait un meilleur déjeuner que la majorité des céréales

Une nutritionniste américaine a choqué les esprits – et ouvert les appétits – le mois dernier.

Elle avait alors déclaré à The Dealer Meal que la pizza était un meilleur petit déjeuner que la majorité des céréales.

«Vous serez peut-être surpris de découvrir qu'une part de pizza moyenne et un bol de céréales avec du lait entier contiennent presque la même quantité de calories», a expliqué Chelsey Amer. «Et la pizza contient beaucoup plus de protéines, ce qui vous gardera rassasié et augmentera la satiété tout au long de la matinée.»

• À lire aussi: Un voleur à machette chassé à coups de pizza

Amer, qui travaille à New York, explique également que les céréales sucrées peuvent causer un «crash de sucre» quelque temps après le petit déjeuner.

Elle mentionne aussi que la pizza n'est pas l’option la plus nutritive, mais que, comparée à un bol de céréales sucrées, c'est un repas plus équilibré.

Amer ne s’est malheureusement pas prononcée sur la place des chips dans un petit déjeuner équilibré.

Ailleurs dans le Sac de chips: