Un conducteur est arrêté avec une quantité ridiculement élevée d’alcool dans le sang

Un automobiliste de l’Oregon a été appréhendé, en fin de semaine dernière, alors qu’il circulait avec un taux d’alcoolémie neuf (9!!!) fois supérieur à la limite tolérée.



Selon ce que rapporte Fox 5, le conducteur fautif, qui a été intercepté après une courte poursuite, avait un taux de 770 mg d’alcool par 100 ml de sang (0,77) alors que la limite permise aux États-Unis est de 80 mg d’alcool par 100 ml de sang (0,08).

Dans une publication Facebook, la police de Warm Springs a donné les détails sur cette arrestation hors de l’ordinaire.



On y apprend que samedi à 13 heures, un accident avec délit de fuite a été signalé à la police de Madras.



Le véhicule impliqué se serait dirigé vers la municipalité de Warm Springs, où des patrouilleurs l’auraient aperçu.

«Quand les policiers sont entrés en contact avec le conducteur, ils ont remarqué que celui-ci était HAUTEMENT intoxiqué», ont écrit les représentants de la loi sur Facebook.



Le suspect a ensuite tenté de s’enfuir, mais après une courte poursuite, il a été rattrapé après avoir foncé dans une barrière de béton.



En raison de son taux d’alcoolémie de 0,77, le conducteur ivre a vu son permis être suspendu et il devra faire face à une panoplie d’accusations.

Il a, de plus, été conduit à l’hôpital afin d’être évalué d’un point de vue médical.



En principe, un taux d’alcoolémie de 0,35 à 0,40 peut conduire au coma éthylique et un taux supérieur à 0,40 peut être fatal.



Que cet homme ait été capable d’embarquer dans son char et de le conduire est en quelque sorte un miracle, mais qu’il n’ait tué personne l’est encore plus...

On ne le répètera jamais assez: si vous buvez, ne conduisez pas!

