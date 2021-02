27 photos de Beatrice Bouchard en bikini pour ses 27 ans

Ce jeudi, notre préférée des deux jumelles Bouchard (désolé Eugenie...) célébrait son 27e anniversaire de naissance.



Bon, on vous l’accorde, Eugenie aussi célébrait son anniversaire de naissance, mais nous, on trouve Beatrice plus fascinante.

On avait donc très hâte de voir comment la moins sportive des deux allait fêter ça, sachant que l’an dernier, ça s’était plutôt mal passé.



(DIVULGÂCHEUR: elle s’était brûlé le visage avec des feux d’artifice.)

Cette année, la belle Beatrice achevait, selon nos calculs et présomptions, sa quarantaine à la suite d’un beau voyage au Mexique où elle nous a gâtés avec du contenu Instagram de grande qualité.



(Mais puisqu’on n’en a pas la confirmation, on va se contenter de dire qu’on présume que c’est ça...)

Après ne pas avoir publié de photos depuis le 9 février (soit 16 jours, une éternité en Beatrice-temps), elle a brisé le silence visuel en se montrant en compagnie d’un beau bouquet de ballounes et de toutous.



Elle a également publié une belle varlopée de stories où on peut voir: ses amies qui lui souhaitent bonne fête, des scènes de fête des années passées et des photos d’Eugenie et elle quand elles étaient petites.

Pandémie, confinement, bars fermés, Beatrice n’a sûrement pas passé un anniversaire à la grandeur de ses espérances, alors pour la consoler, on lui offre cette belle compilation de 27 photos d’elle-même en bikini.



(▲VOIR LA VIDÉO EN HAUT▲)



Bonne fête Beatrice!

