Deux amies adoptées apprennent qu’elles sont sœurs

L’Américaine Cassandra Madison est devenue virale sur TikTok avec une histoire unique et touchante.

«Je ne pensais pas que ça allait arriver, je pensais juste que je faisais un TikTok», a déclaré Madison à FOX61.

Dans son TikTok, Madison raconte être devenue l’amie proche de Julia Tinetti quand elles travaillaient ensemble dans un bar de New Haven. Elles se sont rapprochées quand elles ont réalisé qu’elles avaient toutes deux été adoptées en République dominicaine.

On leur disait souvent qu’elles se ressemblaient beaucoup, qu’elles pourraient être des sœurs. Elles avaient même porté des t-shirts «Je suis la grande sœur» et «Je suis la petite sœur» lors d’un événement au bar.

Courtney Ritchotte, ancienne collègue des deux femmes, se doutait qu’il y avait quelque chose d’extraordinaire dans l’histoire de ses amies. «Quand j'ai [rencontré Cassandra et Julia] et que je les ai regardées toutes les deux, j'ai dit: “Vous vous ressemblez toutes les deux comme si vous étiez des sœurs”, et elles: “Non, nous ne sommes pas sœurs, nous avons toutes deux été adoptées en République dominicaine.” Et je disais: “Vous vous ressemblez beaucoup, il doit y avoir quelque chose qui se passe.”»

Madison a ensuite passé un test ADN de 23andMe pour rechercher sa famille en République dominicaine et, en 2018, elle a pu reprendre contact avec son père et ses sept autres frères et sœurs. «Il y avait plein de gens avec des t-shirts avec mon visage dessus. C'était la chose la plus émouvante, je pense, que j'aie jamais vécue», a-t-elle expliqué en se remémorant son voyage. «Mon père et moi, nous nous sommes simplement pris dans nos bras, il ne m'a pas laissée partir et je ne l'ai pas laissé partir.»

Son père lui a alors appris qu’une autre sœur avait été donnée pour l’adoption, et Madison a tout de suite pensé à Tinetti.

Un autre test d’ADN est venu le confirmer: elles sont bel et bien sœurs.

Tinetti ne souhaitait pas, d'abord, retrouver sa famille biologique, mais elle est contente de le faire maintenant que sa sœur est là pour l’accompagner.

«Je les ai rencontrés sur FaceTime. C'est certainement un grand moment. Je veux vraiment aller leur rendre visite, maintenant», dit-elle.

