Martin Matte a eu un gros fou rire avec Louis-José Houde sur le plateau de Les beaux malaises 2.0

«Je n’avais pas l’intention de faire revivre Les beaux malaises jusqu’à ce que je participe à l’émission Les enfants de la télé. Tous les comédiens de la série m’ont fait la surprise de débarquer sur le plateau. On a eu tellement de plaisir que, durant la pause, l’animateur André Robitaille m’a dit: «Il faut absolument que tu donnes une suite à cette comédie-là.»

«Je n’en voyais toujours pas l’intérêt, jusqu’à ce que me vienne l’idée d’écrire sur la séparation de Martin et Julie. Un divorce, de nos jours, c’est quasiment banal, parce que ça arrive à un couple sur deux, mais c’est tout sauf banal! Ça m’a inspiré une multitude d’intrigues. Je ne vous cacherai pas que j’ai pleuré en écrivant, en tournant et en regardant certains épisodes inspirés de ma propre expérience, mais je suis fier d’avoir transformé le tragique en comique.»

Photo : Véro Boncompagni / TVA

Parlant de comique, Martin a eu un énorme fou rire sur le plateau.

«Pendant le tournage de la soirée coquine en compagnie de Louis-José Houde, François Bellefeuille, Katherine Levac et Mike Ward, on a eu énormément de plaisir! À un moment donné, le réalisateur Robin Aubert a dû nous rappeler à l’ordre, parce qu’à force d’improviser, Louis-José et moi étions trop loin du texte. Nous avons dû prendre sur nous pour continuer sans déconner!» raconte l’auteur, humoriste et comédien.



