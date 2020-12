Voici enfin les premières images de Caméra café

La nouvelle mouture de Caméra café débarque dès cet hiver sur les ondes de TVA, et on a enfin accès à plein d’images du tournage!

Plusieurs comédiens ont partagé des photos de coulisses et... disons que les looks de plusieurs sont SUBLIMES. Mais consultez l’article jusqu’au bout pour découvrir également nos photos de tournages ultra-secrètes obtenues par nos contacts très secrets.

Voici d’abord quelques photos partagées sur les réseaux sociaux par les comédiens:

José Gaudet

Marie-Soleil Dion

Glissez à droite pour découvrir la différence entre ce merveilleux look de gala et son look dans Caméra café:

• À lire aussi: Marie-Soleil Dion essaie l'acroyoga avec son chum et leur enfant gâche tout

Et comme Marie-Soleil a la chance de travailler avec son copain, Louis-Olivier Mauffette, on a pu la voir en fond d’une photo partagée par ce dernier...

Louis-Olivier Mauffette

Louis-Olivier Mauffette et Jocelyn Blanchard

Voici maintenant les photos officielles du tournage de Caméra café 2.0:

Sylvie Léonard

Caméra café - TVA

Étienne Lou

Caméra café - TVA

Marie-Ève Trudel

Caméra café - TVA

Louis-Olivier Mauffette

Caméra café - TVA

Marie-Soleil Dion

Caméra café - TVA

• À lire aussi: La séance photo de grossesse de Marie-Soleil Dion vaut le détour

Caméra café - TVA

Et finalement... parce qu'on aime quand même aussi les voir bouger, ces belles personnes-là, voici une bande-annonce:

À voir aussi sur le Sac de chips:

s

s

s