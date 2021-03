La maman sexy d’OnlyFans fait tellement d’argent qu’elle en donnera

L’histoire de Crystal Jackson a fait le tour du web et a été largement médiatisée la semaine dernière.

• À lire aussi: Des enfants renvoyés de leur école à cause du OnlyFans de leur mère

• À lire aussi: Cette créatrice de contenu OnlyFans a une photo de finissante inhabituelle, pour ne pas dire «osée»

Les trois enfants de celle qui se fait appeler Tiffany Poindexter sur le web ont été renvoyés de leur école catholique de Sacramento, en Californie, parce que la dame tient un compte OnlyFans.

Eh bien, cela semble avoir fait beaucoup de publicité à Crystal Jackson. Alors que ses photos et ses vidéos érotiques lui rapportaient près de 150 000 dollars américains par mois, voilà qu’elle gagne autant d'argent... par jour!

La mère de famille sexy de 44 ans a fait savoir à LadBible qu’elle comptait donner une partie de sa fortune, parce que c’était trop pour elle.

«Ça a explosé, a-t-elle affirmé. Je vais faire des dons, parce que personne n’a besoin d’autant d’argent, n’est-ce pas? On va trouver quelque chose à faire avec ça.»

Elle ajoute qu’elle n’est pas allée voir les médias avec son histoire dans le but de faire plus d’argent et qu’elle n’est pas à l'aise avec tout ça.

«C’est juste bizarre», a-t-elle indiqué.

Ailleurs dans le Sac de chips:

s

s