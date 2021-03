On a obligé Charles, le deuxième délogé de la semaine à Star Académie, à nous chanter ses réponses

Dimanche soir, un deuxième candidat de la mouture 2021 a été délogé de l'Académie.

Il s'agit de Charles Kamoun, originaire de la ville de Québec, et nous avons eu la chance de le rencontrer lundi matin, quelques heures à peine après sa sortie de la grande maison de Waterloo.

Joël Lemay / Agence QMI

On avait quelques questions pour lui et on l'a carrément obligé à nous chanter ses réponses. #NOSHAME

Voyez notre entrevue avec le chanteur de 27 ans, ci-dessus.

Merci, Charles, et bonne chance pour la suite.

