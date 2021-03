[VIDÉO] Un homme est stupéfait d’apercevoir un bateau qui flotte dans le ciel

Un Écossais est resté bouche bée quand il a récemment aperçu un cargo naviguer dans le ciel bleuté.

Colin McCallum roulait en voiture à Banff, en Écosse, quand une scène inusitée s’est déroulée sous ses yeux.

Longeant la mer du Nord, il a vu un imposant vaisseau rouge flotter parmi les nuages au-dessus de l’eau.



Il a aussitôt saisi son téléphone pour immortaliser ce qu’il voyait. (Sa vidéo est au haut du présent article.)



Sur Facebook, il a écrit: «Aujourd’hui, j’ai vu une illusion d’optique dans la vraie vie.»



Le phénomène qui se produit ici est causé par le fait que la limite entre le bleu de l’eau et le bleu du ciel n’est pas clairement définie.

McCallum a expliqué le phénomène: «L’illusion d’optique est causée par la formation de nuages près de la rive, ce qui a changé la couleur de l’eau près de celle-ci. Le bateau, étant plus loin, est dans une zone sans nuage et ainsi, lorsque le ciel réfléchit la mer, on dirait que le bateau flotte dans les nuages.»

Bon, c’est pas plus clair, on vous le concède.

Mais c’était assurément spécial.

