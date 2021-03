Marc-André Grondin emménage avec Sarah-Jeanne Labrosse et on apprend qu'il est papa

La bande-annonce de la deuxième saison de Passion poussière, l'émission de rénovation de Sarah-Jeanne Labrosse, est disponible et on y a appris beaucoup d'informations.

Sur son couple avec Marc-André Grondin, entre autres, mais aussi sur leurs projets futurs.

Pour accueillir son amoureux, Sarah-Jeanne a dû transformer son duplex, ce qu'elle raconte dans la bande-annonce.

«Donc là, au moment où l’on se parle, ça doit faire deux jours que mon chum est emménagé avec moi. Sa fille dort dans la chambre qui donne sur le salon. Ce qui est super cool! Elle adore sa chambre et tout», a-t-elle mentionné.

«Nous, on est encore dans la même chambre en avant. L’idée, c’est que en bas, ce soit l’espace de vie où l’on accueille du monde. Ce qui est mon rêve et que je dis tout le temps... avoir du monde à souper, avoir du monde partout! Puis qu’en haut, ce soit les espaces un peu plus personnels. C’est-à-dire chambre, walk-in et salle de bain des maîtres, chambre de sa fille. Ensuite de ça la chambre amis, une chambre pour un potentiel enfant, on ne sait pas ce que la vie nous fait! Mais tant qu’à investir dans ce building-là, il faut quand même une autre chambre en haut!» a-t-elle conclu.

On ignorait jusqu'ici que Marc-André, toujours discret sa vie privée, avait une fille. On ne connait toutefois pas l'âge de la petite.



Est-ce qu'on vient aussi de comprendre qu'un enfant serait dans les plans du couple? Il s'agit évidemment d'une option envisagée par Sarah-Jeanne, puisque la comédienne mentionne la possibilité de faire une chambre pour un «potentiel enfant».

Cette semaine, l'animatrice a publié cette photo en story sur Instagram, en réponse à un abonné qui lui demande quelle est la chose qui lui fait le plus de bien. Le couple rayonne de bonheur.

Que de grosses nouvelles pour un mercredi matin. Le Sac de chips est épuisé. Mais pas autant que la fois où il s'était passé tout ça: • Sarah-Jeanne s'est fait raccourcir le toupet et voici tout ce que l'on sait sur l'événement

