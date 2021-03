Alec Baldwin désactive son Twitter suite à une mauvaise blague et affirme qu’on ne peut plus rien dire

Monsieur personnalité Alec Baldwin se retrouve une fois de plus sans compte Twitter.

Cette fois-ci, l’acteur au tempérament impétueux a fermé son compte quand une blague qu’il a faite a soulevé de vives réactions.

UN PEU DE CONTEXTE

Depuis 2012, Baldwin partage sa vie avec Hilaria Baldwin, une prof de yoga de 26 ans sa cadette, qui nous avait laissé croire jusqu’à tout récemment qu’elle était Majorquine (Espagnole). Par contre, en décembre, on a appris que son véritable nom est Hillary, qu’elle est née à Boston et que son accent espagnol était faux.

Évidemment, elle est rapidement devenue la risée du web (avec raison).

Suite à ce grand scandale, son époux avait fermé son compte Twitter quelques semaines. Mais celui qui interprète Jack dans 30 Rock avait depuis repris ses activités préférées: se chicaner, bloquer des gens et défendre Woody Allen.

FIN DU CONTEXTE

Dimanche, lors de la cérémonie des Golden Globes, l’actrice Gillian Anderson a remporté un trophée pour son interprétation phénoménale de l’ancienne première ministre britannique Margaret Thatcher. Plusieurs ne savaient pas que Anderson était américaine et ont été surpris d’entendre la femme de 52 ans faire son discours de remerciement sans accent anglais.

Baldwin, à qui on n’a visiblement jamais appris qu’il y a des moments durant lesquels ce n’est pas nécessaire de dire quoi que ce soit, en a profité pour faire référence à la tempête à laquelle sa famille a fait face récemment.

«Changer d’accent? Ça, c’est... fascinant.»

Évidemment, son tweet n’a pas eu l’effet escompté, redonnant plutôt à tout le monde l’envie de recommencer à faire des blagues au sujet de sa blonde.

Baldwin, connu pour son tempérament explosif, s'est vite épuisé de répondre à ses détracteurs et a plutôt décidé de fermer son compte, une fois de plus.

Mercredi, Alec Baldwin a publié une vidéo de neuf minutes, enregistrée alors qu’il était au volant de son véhicule, expliquant sa décision de quitter Twitter.

«Le problème avec Twitter, c’est que c’est plein de haters. Un tiers des publications sont intéressantes, un tiers sont des niaiseries fastidieuses et puériles, et un tiers n’est que de la haine abjecte, de la malice et des désagréments.»

L’homme de 62 ans explique aussi que la blague n’était pas faite pour attaquer Gillian Anderson. Le but était plutôt d’utiliser «l’ironie» pour montrer qu’il existe plusieurs contextes dans lesquels quelqu’un peut changer d’accent.

Ok Alec.

«Bien entendu, on ne peut plus faire d’ironie sur Twitter. On ne peut plus faire d’ironie aux États-Unis non plus parce que le pays est devenu un endroit tendu, stressé et désagréable.»

L’acteur semble avoir oublié que toute cette crise a commencé alors que lui-même n’avait pas apprécié que les gens ironisent à propos de sa conjointe.

Nous lui souhaitons bonne chance pour la suite.

