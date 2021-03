Un chien a fait la couverture du Clin d’œil et c’est notre affaire préférée

C’est la meilleure nouvelle de la journée: la plus récente cover-girl du magazine Clin d’œil est une chienne.

Et pas n’importe quelle chienne, évidemment: c'est la magnifique Tika the Iggy, star du web, de la mode et de nos cœurs.

Courtoisie Clin d'oeil

«La voici, la voilà, la fabuleuse @tikatheiggy, notre toute première cover-dog! Sautez sur l'édition unique mettant en vedette cette star montréalaise montante de la mode, dans un photoshoot pas comme les autres», précise le magazine québécois sur Instagram, en légende de son déjà célèbre cover.

Les photos de la séance avec la photographe Leda St-Jacques valent la peine d’être vues.

Et que dire des vidéos du making of:

#InLove

Tika, un chien vraiment VRAIMENT populaire

Tika est partout. Si vous ne connaissez pas ce lévrier italien, sachez qu'elle a 1 million d’abonnés sur Instagram. Ça, c’est 992 300 abonnés de plus que le compte du Sac de chips. À ce sujet, si vous ne nous suivez pas encore, merci de vous abonner ici.

Tika the iggy est une icône gaie, de ses propres mots, originaire de Montréal. Ses photos sont toujours parfaites.

Elle est populaire sur les réseaux sociaux depuis quelques années, mais tout a explosé en décembre dernier, quand une vidéo est devenue virale sur TikTok. On y voyait Tika se plaindre de la neige, vêtue de divers ensembles incroyablement fashion.

Bref, avec, autant de succès à l'international comme au Québec, il est était tout naturel que Tika fasse la couverture d'une revue.

Wouf!

Le magazine Clin d'œil est en kiosque dès aujourd'hui. Bravo, Tika, et longue vie.

